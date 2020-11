Onlinestore, l'elettronica di consumo come non l'hai mai vista

Serietà, sicurezza e precisione sono i valori attorno a cui ruota l’offerta di Onlinestore. È l’e-commerce di elettronica di consumo che offre i marchi leader a condizioni competitive: da LG a Whirpool, da Samsung a Miele. Il catalogo è strutturato per rispondere ad ogni esigenza, con piccoli e grandi elettrodomestici, prodotti per il tempo libero, informatica, televisori e tanto altro ancora. Migliaia di articoli e un solo comune denominatore, la convenienza.

Con una sede operativa di 2800 m² a Castelbello (Bolzano), il team aziendale fornisce assistenza e gestisce con precisione richieste, ordini e spedizioni dei clienti. L’autorevolezza dello store, operativo dal 2001, si lega alla politica di acquisti sicuri: dalla garanzia legale alla possibilità di attivare Onlinestore Protection.

Ci sono elettrodomestici, elettronica, smartphone, computer, monitor, videogiochi, smartwatch e tutto il meglio dell’hi-tech. Ma anche arredamento, e-mobility, prodotti per auto e moto, bricolage, giardinaggio, tempo libero e infanzia.

Una delle sezioni più popolari è quella dei grandi elettrodomestici, dove trovano spazio congelatori, piani cottura, lavelli, lavastoviglie , tritarifiuti, lavatrici, frigoriferi, microonde e tanto altro.

Tra i piccoli elettrodomestici figurano invece barbecue elettrici, macchine da caffè, robot da cucina, planetarie, ferri da stiro e lavavetri. Tante le opzioni per aspirapolvere, robot aspirapolvere e scope elettriche dei marchi più prestigiosi: AEG, Miele, Beko, Electrolux, De Longhi, iRobot, Hoover, Dyson e molti altri ancora.

In pochi istanti e con la comodità di restare sul divano di casa, il cliente può passare in rassegna la proposta e acquistare ciò che gli serve approfittando di assistenza sugli ordini, garanzia e, se lo desidera, di Onlinestore Protection. È una polizza Allianz che protegge gli acquisti da furti e danni accidentali, valida in tutto il mondo e con una durata definita dall’acquirente.

Oltre a rivelarsi semplice, l’acquisto avviene grazie a metodi di pagamento che tutelano sotto ogni aspetto il cliente: bonifico bancario, carta di credito, PayPal, Amazon Pay e persino finanziamento, grazie alle collaborazioni con Agos Ducato, Findomestic e Pagantis.

E se la convenienza riguarda l’intera offerta, le opportunità di risparmio aumentano con le tante promozioni a tempo su asciugatrici, televisori, lavatrici, piani cottura e tanto altro.