Sanremo: gestione del posteggio all’ospedale ‘Borea’, pratica per l’affidamento sospesa fino al 31 gennaio

Slitta di tre mesi la procedura per affidare la gestione del posteggio a pagamento dell’ospedale ‘Borea’. Il Comune aveva predisposto la manifestazione di interesse per verificare l’eventuale presenza di soggetti interessati a farsi carico della gestione. Ma, negli ultimi giorni, gli uffici di Palazzo Bellevue hanno optato per la sospensione della pratica.

Stando a quanto si legge sull’avviso del Comune, la motivazione è da ricercare nella dichiarazione di stato di emergenza che, di fatto, ‘congela’ l’operazione “salvo proroghe dello stesso in ragione di disposizioni legislative e/o governative e riservata ogni altra decisione in merito”.

Sempre nel documento si legge che: “Siano perciò sostanzialmente modificati gli elementi di fatto che hanno determinato i termini ed il quadro economico – tariffario della manifestazione di interesse e che sia impossibile, in oggi, assumere qualsiasi tipo di previsione a fondamento di una procedura selettiva”. Quando la procedura sarà riaperta, quindi, potrebbero anche cambiare le condizioni economiche. Ma se ne parlerà dal 31 gennaio.