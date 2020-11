E' morto a Genova a causa delle gravi ustioni il 60enne di Diano Arentino Luciano Mississipi

E' morto, a causa delle gravi ustioni, il 60enne di Diano Arentino Luciano Mississipi, rimasto ferito l'11 novembre scorso in località Virgilio, a causa dello scoppio di una tanica di benzina. Lo scrivono oggi Stampa e Secolo.

L'uomo, che si è ustionato gravemente su oltre il 50% del corpo. Dopo l'intervento sul posto del personale medico del 118 e di un'ambulanza della Croce Rossa di Diano Marina.

Era stato portato in elicottero a Villa Scassi di Genova in codice rosso ma, purtroppo, a distanza di 10 giorni non ce l'ha fatta.