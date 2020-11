Covid nelle scuole: le medie di Arma di Taggia hanno riaperto, Ronco "Situazione tornata alla normalità"

A distanza di poco meno di 15 giorni ha riaperto in presenza la scuola secondaria di primo grado Pastonchi di Arma di Taggia. La chiusura del plesso, ad eccezione della scuola primaria, era scattata il 5 novembre, dopo la conferma sul terzo caso positivo al Covid-19.



L'ASL 1 Imperiese in accordo con la dirigenza scolastica dell'Istituto Comprensivo Arma, aveva avviato il protocollo nazionale che prevede la chiusura della scuola (13 classi per poco più di 200 alunni ndr), ponendo tutti in isolamento fiduciario per 14 giorni e facendo scattare la didattica a distanza.



"Mercoledì abbiamo ripreso regolarmente e per adesso non abbiamo riscontrati ulteriori problematiche. Adesso è tutto tornato alla normalità e per ora siamo tranquilli. Non abbiamo altri positivi" - ci spiega il dirigente scolastico, l'ing. Luca Ronco.

"Siamo consapevoli dei problemi delle famiglie quando si attuano procedure di questo tipo con i figli che devono improvvisamente rimanere a casa. - prosegue il dirigente - Conosciamo le serie difficoltà che queste situazioni comportano. In questo periodo i genitori ci chiedono sempre più informazioni e noi cerchiamo di fornirle celermente. E' importante che gli istituti comprensivi rimangano aperti, la nostra è una vera e propria funzione sociale".