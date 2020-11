Coronavirus: aumentano i ricoverati in provincia di Imperia, quattro morti all’ospedale di Sanremo

I dati forniti in serata da Regione mostrano un costante aumento dei positivi in Liguria. Oggi i nuovi casi sono solo 285 a fronte di 2.831 tamponi, è positivo uno su 10 effettuati.

In Asl1 i nuovi positivi sono 16 (5 da contatto di caso confermato e 11 da attività screening) e l’ospedale di Sanremo è uno dei pochissimi in Liguria che vede un aumento dei ricoveri (+6).

Oggi in regione si sono registrate 20 nuove vittime, quattro delle quali all’ospedale ‘Borea’ di Sanremo: tre uomini di 75,92 e 89 anni e una donna di 75 anni.

I DATI

Totale tamponi effettuati: 567.597 (+2.831)

Totale casi positivi (compresi guariti con due test negativi e deceduti): 48.412 (+285)

Totale casi positivi (individuati con test di screening): 6.048 (+102)

Totale casi positivi (in pazienti sintomatici): 42.364 (+183)

Totale casi positivi (esclusi guariti con due test negativi e deceduti): 15.392 (-561)

Casi per provincia di residenza

Imperia 1.578 (+16)

Savona 1.643

Genova 8.945

La Spezia 2.259

Residenti fuori regione o estero 299

Altro o in fase di verifica 668

Totale 15.392

Ospedalizzati: 1.370 (-5); 122 in terapia intensiva

Asl 1 136 (+6); 13 in terapia intensiva

Asl 2 164 (-6); 16 in terapia intensiva

Policlinico San Martino 362 (+9); 36 in terapia intensiva

Evangelico 62 (-4); 7 in terapia intensiva

Galliera 179 (+2); 11 in terapia intensiva

Gaslini 8 (-1)

Asl 3 Villa Scassi 174 (-6); 15 in terapia intensiva

Asl 3 Gallino 13 (-2)

Asl 4 Sestri Levante 116 (-1); 8 in terapia intensiva

Asl 4 Lavagna 5; 2 in terapia intensiva

Asl 5 Sarzana 144 (-3); 11 in terapia intensiva

Asl 5 Spezia 7 (+2); 3 in terapia intensiva

Isolamento domiciliare: 13.951 (-552)

Totale guariti (pazienti negativi in due test consecutivi): 30.759 (+826)

Deceduti: 2.261 (+20); quattro all’ospedale di Sanremo (tre uomini di 75,92 e 89 anni e una donna di 75 anni)

Soggetti in sorveglianza attiva

Asl 1 3.678

Asl 2 1.713

Asl 3 5.014

Asl 4 1.271

Asl 5 744

Totale 12.420