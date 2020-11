Controlli sulle normative Covid-19: sei multe a Ventimiglia e quattro a Sanremo, fermate tre persone da altri comuni

Serie di sanzioni nell’ultimo fine settimana, da parte della Polizia Municipale di Sanremo, per il rispetto delle normative anti Covid-19. Sono state elevate quattro multe, di cui una per il mancato utilizzo della mascherina.

Come accaduto un paio di settimane fa, un uomo che camminava in centro, è stato invitato ad indossarla ma, per tutta risposta ha rifiutato e, per questo, è stato sanzionato. In tre occasioni, invece, nel corso delle verifiche sugli spostamenti tra comune e comune, tre sono state le persone multate.

Due, a bordo di un auto, non erano autorizzate a spostarsi. La terza, su un motocarro in arrivo da Taggia, oltre a essere senza autorizzazione, era anche senza assicurazione e senza patente.

A Ventimiglia sono state invece sei le persone sanzionate, tutte per il mancato utilizzo della mascherina da parte degli agenti della Polizia Municipale. Le sei multe sono state comminate tra lunedì e ieri. Entrambi i comandi stanno proseguendo i controlli, anche sui locali e negli orari del coprifuoco.