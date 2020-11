Sanremo: dimissioni del Direttore Generale, Amaie "Ci ha comunicato informalmente le offerte ricevute da altre aziende"

Amaie Energia è intervenuta in relazione alla notizia pubblicata oggi (QUI) dal nostro giornale sulle dimissioni dell’Ing. Luca Pesce dal ruolo di Direttore Generale dell’azienda.

L'azienda sottolinea come Luca Pesce ad oggi non abbia ancora rassegnato le dimissioni e che riceve costantemente proposte di collaborazione da società di livello nazionale appartenenti al mondo delle utilities (in particolare nel settore igiene urbana), specie in questo periodo di profondi cambiamenti e processi di aggregazione nel settore.

Amaie Energia ha confermato che l’Ing. Pesce ha preavvertito l’azienda in maniera informale, che sta valutando alcune di queste offerte, valutazione che nulla ha a che vedere con lo stato della società e che si inquadra esclusivamente in un quadro di sua importante crescita professionale.

“Qualora tali prospettive dovessero concretizzarsi – evidenzia Amaie Energia - l’Ing. Pesce garantirà la piena operatività della società sino all’individuazione di un nuovo dirigente e, eventualmente, mediante un graduale passaggio di consegne secondo le forme ritenute dall’azienda idonee e rispondenti alle proprie necessità”.