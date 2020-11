Al termine dell'esame di ieri la Croce Rossa di Sanremo ha 13 nuovi volontari per il trasporto sanitario

Si è svolto ieri, presso la sede di via Pisacane, l'esame che ha abilitato 13 nuovi volontari al Trasporto Sanitario.

Si tratta di Sabrina Cirone, Tiziana D'armi, Christian Pio De Riggi, Fabrizio Gamba, Luca Griseri, Lorena Grossi, Raffaella Palmas, Nadia Pancaldo, Daniele Prevosto, Laura San Lorenzo, Patrizia Secone, Saverio Taurini e Valentino Vacca. I volontari si erano avvicinati al mondo di Croce Rossa Italiana durante l’emergenza socio-sanitaria Covid 19 nella primavera scorsa in veste di volontari temporanei, decidendo poi di diventare effettivi seguendo dapprima il corso base e poi quello che li ha visti impegnati ieri mattina.

Il corso, iniziato l'8 ottobre, composto da 6 lezioni teoriche e 6 pratiche più il tirocinio, è stato seguito seguendo le normative Covid, in totale sicurezza. Un ringraziamento speciale va agli istruttori Rossana Artale, Isabella Bracco, Walter Coniglio, Davide Maggio e Cristina Scarella, al delegato esterno Alessio Mamoli del comitato di Imperia e ai volontari che hanno affiancato gli istruttori come tutor e come figuranti nelle scene Karim Martini, Sonia Cino, Serena Demuro, Katia Pompili, Celestino Prevosto, Denise Ferratusco, Giulia Di Gaetano, Oltita Sador e il presidente Ettore Guazzoni.

La formazione in Croce Rossa a Sanremo prosegue con un nuovo corso d'accesso iniziato un paio di settimane fa e che si concluderà mercoledì 2 dicembre con una ventina di nuovi volontari.