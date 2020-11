Sanremo: i ringraziamenti di una lettrice ad un giovane agente immobiliare

"Buongiorno, tramite Sanremonews vorrei ringraziare pubblicamente un giovane e brillante agente immobiliare che mi sta accompagnando nel percorso di vendita della mia casa. Si tratta di Carlo De Andreis Bessone: un professionista dinamico, competente, disponibile, in grado di avvalersi delle più moderne tecnologie per pubblicizzare i suoi annunci, ma soprattutto una persona attenta e dotata di un intuito non comune. Proprio per la sua giovane età, ho apprezzato ancora di più la sua competenza e voglio segnalarlo a riprova che i giovani volenterosi sono un pilastro della nostra società. Grazie. Valeria".