L'Accademia Kronos di Imperia, attiva nella salvaguardia degli animali, ci ha scritto per ringraziare la direzione del supermercato Ekom di Imperia in Via Argine Sinistro.

Il negozio, infatti, ha concesso uno spazio sabato scorso, consentendo la raccolta di cibo per gli 'Amici a 4 zampe'.