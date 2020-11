Ventimiglia, brutto incidente sul cavalcavia del Tenda, 66enne in scooter urtato da un'auto cade e impatta contro un furgone (foto e video)

Brutto incidente nella tarda mattinata di oggi sul cavalcavia del Tenda, a Ventimiglia, dove un uomo di 66 anni a bordo di uno scooter è rimasto gravemente ferito.



La dinamica del sinistro è ancora in fase di accertamento, ma sembra l'uomo sia stato tamponato da un'auto prima di impattare contro un furgone che sopraggiungeva sull'altra corsia.



Il 66enne è stato soccorso dal personale medico del 118 e dalla Croce Verde Intemelia, e portato in ospedale in elicottero al Santa Corona di Pietra Ligure dove è arrivato in codice rosso per un brutto trauma cranico. L'uomo è stato intubato ed era incosciente all'arrivo dei soccorsi.



Sul posto anche la polizia municipale che dovrà ricostruire la dinamica.