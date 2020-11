Sanremo: anche la domenica non si fermano i controlli della Municipale per le normative anti Covid (Foto)

Serie di posti di controllo della Polizia Locale, questa mattina agli ingressi Est ed Ovest di Sanremo, per monitorare che, chi stava entrando dai comuni vicini fosse in regola con la normativa dell'ultimo Dpcm per il contenimento del contagio da Covid-19.

Pochi gli automobilisti provenienti da altri comuni e pressoché tutti giustificati da motivi di lavoro. Chi pensava che al domenica i controlli fossero assenti si sbagliava. Gli agenti erano presenti sull'arteria principale della città e anche nelle frazioni.

La giornata fredda ma serena ha stimolato gli spostamenti soprattutto dei sanremesi che, ovviamente, possono muoversi liberamente, finché sussiste la zona arancione, all'interno del territorio comunale.