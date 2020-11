Imperia e provincia: la Polizia multa nove persone per violazione della normativa anti covid

Nella giornata di ieri la Polizia di Stato ha elevato, nell’intera provincia, 9 sanzioni nei confronti di altrettanti soggetti che hanno violato le disposizioni governative tese a contrastare la diffusione del covid-19. In particolare 6 persone sono state sanzionate perché si trovavano fuori dalle proprie abitazioni dopo le ore 22.00, 3 perché in violazione del divieto di spostamenti tra comuni e 2 in quanto prive dei dispositivi di protezione individuale.

Sono stati inoltre disposti nei giorni scorsi dal Questore Milone, specifici servizi interforze eseguiti nelle città di Imperia, Sanremo e Bordighera. 137 le persone complessivamente identificate, 72 i veicoli e 30 gli esercizi commerciali controllati. In tali circostanze, gli operatori non hanno riscontrato, per quanto attiene agli esercizi commerciali, violazioni alla normativa anti-covid, in quanto tutti hanno rispettato rigorosamente l’obbligo di consumazione da asporto, facendo inoltre attenzione che, al di fuori dei propri locali, non si creassero assembramenti non consentiti. 2 cittadini sono stati invece sanzionati, a Bordighera, perché privi della mascherina chirurgica.