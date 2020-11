Calcio, Sanremese. Rinviata la partita con il Saluzzo, la comunicazione è arrivata con la squadra già in partenza verso il ritiro di Fossano

Saluzzo - Sanremese è stata nuovamente rinviata. Tutto sembrava pronto per la disputa del recupero, ma nemmeno domani i matuziani affronteranno i piemontesi.

Il dettaglio in più è che l'avviso è arrivato solo poche ore fa, quando la squadra era ormai già sul pullman verso il ritiro di Fossano.

Un intoppo tecnico non da poco, ma anche economico, dato che i biancazzurri avevano prenotato ovviamente il trasporto ma anche la struttura alberghiera, come conferma il direttore Pino Fava:

"La nostra squadra è sul pullman in partenza per la trasferta di Saluzzo - si legge sul profilo Facebook del dirigente - e ci comunicano che la partita è rinviata.

Questo è il colmo non è possibile continuare così non c’ è rispetto per chi lavora perché si mette in difficoltà la ditta del noleggio pullman la struttura alberghiera che ci doveva ospitare oltre naturalmente sconvolgere tutti i nostri programmi sportivi.