Ineja 2020: a Natale “regalati dei ricordi” con il libro del Comitato e sostieni due iniziative benefiche

Il 2020 passerà alle cronache per aver cambiato il modo di vivere e di rapportarsi di tutti noi. Per il Comitato San Giovanni di Imperia ha rappresentato anche la celebrazione del 40esimo anniversario, che avrebbe dovuto essere una festa per tutta la città e che, seppur in maniera ridotta, non ha mancato il suo appuntamento, riuscendo ancora una volta ad affermare i valori storici dell'associazione: operosità, altruismo, ricordi e memoria.



Proprio in occasione dei 40 anni del Comitato il socio Mirco Marvaldi ha realizzato un libro di memorie che rappresenta un invito al ricordo: “1981 – 2020 quarant'anni di storia”, un cammino caratterizzato da tante ore e giornate di volontariato dedicate a tutta la comunità imperiese.



L'iniziativa editoriale unisce la memoria di ieri con la realtà di oggi, nella speranza di poter e saper raccogliere le opportunità del momento e trasformarle in validi progetti futuri. Pagine in cui si possono rivivere emozioni, eventi, testimonianze, ricordi fotografici delle numerose attività realizzate dal 1981 ad oggi dai soci e collaboratori del Comitato san Giovanni e dell'Accademia dello Stoccafisso di Imperia.



In occasione delle feste natalizie per ogni libro acquistato verrà fatto dono di un calendario per il prossimo anno, dedicato agli 11 ex comuni di Imperia, alle loro immagini, tradizioni e alcune caratteristiche ricette di piatti tipici del territorio.



La grafica e l'impaginazione è opera di Michele Cozzi, con l'importante contributo della Fratelli Carli per la stampa e il patrocinio e contributo del Comune di Imperia-Assessorato alla Cultura. Acquistando il libro si potranno sostenere due importanti progetti, uno legato alla LILT Lega Italiana lotta contro i Tumori sezione di Imperia/Sanremo e uno all'Istituto Pediatrico Giannina Gaslini di Genova.



Per informazioni sull'acquisto del libro è possibile rivolgersi alla Libreria Ragazzi, all'edicola di piazza Dante, alla Libreria Ubik/point Touring e a questi contatti: 0183-273388 e-mail info@ineja.it