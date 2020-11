L’Assessore Regionale Marco Scajola oggi a Vallecrosia e Camporosso per due incontri istituzionali

Oggi pomeriggio l’Assessore Regionale Marco Scajola si è recato a Vallecrosia per incontrare formalmente la maggioranza del Sindaco Armando Biasi. Durante la riunione sono stati trattati vari argomenti, tra cui la Rigenerazione Urbana e il Demanio Marittimo. Il secondo appuntamento istituzionale dell’Assessore Scajola si è svolto a Camporosso, con il Sindaco Davide Gibelli ed il vicesindaco Maurizio Morabito, per discutere di interventi di messa in sicurezza e sviluppo di Camporosso e del suo comprensorio. “Anche durante questo mandato prosegue il mio lavoro sul territorio a fianco delle amministrazioni locali, per un lavoro di squadra, al fine di valorizzare il nostro Ponente con azioni concrete ed interventi mirati.” Afferma l’Assessore Marco Scajola.

“Ringrazio l’Assessore Marco Scajola per la costante attenzione al territorio e lo spirito collaborativo che contraddistingue il suo modus operandi.” Afferma il Sindaco Armando Biasi, che prosegue: “Insieme al Presidente Toti e all’Assessore Scajola abbiamo intrapreso un percorso di valorizzazione di Vallecrosia, che intendiamo proseguire nei prossimi anni, con progetti che migliorino sempre più la qualità di vita dei Vallecrosini, che la facciano diventare una meta turistica più interessante per il nostro bacino di utenza e diano un’identità chiara alla nostra città.” Il vicesindaco di Vallecrosia Marilena Piardi interviene ringraziando l’Assessore Marco Scajola per i fondi della morosità incolpevole, che sono serviti per aiutare, con la prima trance ben 43 nuclei famigliari di Vallecrosia: “È stato un aiuto importante per i nostri concittadini maggiormente colpiti dall’emergenza Covid 19, a breve assegneremo i nuovi fondi deliberati la settimana scorsa.” Prosegue l’Assessore al commercio di Vallecrosia Patrizia Biancheri, ringraziando l’Assessore Scajola per essere sempre disponibile e prosegue esponendo l’importanza del progetto CIV per il tessuto commerciale di Vallecrosia, soprattutto in questo periodo difficile. Conclude il vicesindaco di Camporosso Maurizio Morabito: “Ringrazio l’amico Marco Scajola, da sempre vicino alle amministrazioni locali, per l’incontro istituzionale, lavoreremo insieme per realizzare progetti importanti per Camporosso ed il suo comprensorio”.