Alfonso Bruno è il nuovo coordinatore di Fratelli d’Italia a Vallecrosia: "Sarà un circolo aperto a tutti coloro che condividono i valori e progetti della nostra Leader Giorgia Meloni"

"Con estrema serietà e passione, accolgo la nomina di coordinatore cittadino del circolo di fratelli d'italia di Vallecrosia. Sono doverosi da parte mia - esordisce il neo Coordinatore di Fdi a Vallecrosia Alfonso Bruno - i ringraziamenti ai vertici del partito: al coordinatore provinciale Fabrizio Cravero, ed ai coordinatori regionali Matteo Rosso e Michele Scandroglio, ai responsabili enti locali regionale Paolo Strescino e provinciale Fabio Perri mio concittadino per la fiducia accordatami.

Un ringraziamento particolare va anche all’assessore Gianni Berrino che ho conosciuto 2 anni fa in occasione della sua campagna elettorale per il parlamento Europeo, con il quale è rimasto sempre un grande feeling e un grande apprezzamento per il lavoro da lui svolto in regione Liguria negli ultimi 5 anni.

Il mio lavoro sarà quello di far crescere il partito nella nostra città ancor più di quanto sia cresciuto negli ultimi 2 anni passando dal 2% al 19,90% alle ultime elezioni regionali, includendo tutte le persone che si riconoscono nei valori e nella linea politica di Fratelli d'Italia e di Giorgia Meloni.

Prendo in mano un circolo già avviato dall’ex coordinatore Enrico Amalberti nel 2018 che ho già sentito e con il quale mi confronterò nei prossimi giorni , anche per un passaggio ufficiale di consegne.

Un circolo cittadino quello di Vallecrosia che per la prima volta nella storia politica del nostro comune è riuscito, con il grande lavoro di squadra fatto , portare in consiglio regionale una nostra concittadina:; la dott.ssa Veronica Russo, amica e compagna di un iniziale percorso politico amministrativo che ci ha visti impegnati insieme nel 2018 candidati insieme nella lista di Fabio Perri Sindaco per la nostra città.

Veronica Russo è una ragazza giovane, seria e molto competente, che porterà in regione la voce di Vallecrosia e di tutto il nostro territorio, a lei vanno le mie più grandi congratulazioni e tutto il sostegno e l'entusiasmo del circolo cittadino di cui lei è parte integrante e fondamentale.

Mi confronterò sempre con l'amico Fabio Perri, persona con un’esperienza politica di oltre 20 anni ,colui che ha creduto in un gruppo di persone che hanno messo faccia, cuore e testa in un progetto dal quale è partito un percorso politico sempre nel 2018 e che ad oggi ci vede legati anche da una profonda e leale amicizia.

Fabio Perri oltre al ruolo di dirigente provinciale del partito come responsabile degli enti locali provinciali, è la voce di Fratelli d'Italia all'interno dell'amministrazione comunale, portando avanti in modo attento è scrupoloso il compito di consigliere di opposizione, al quale andrà sempre il totale supporto del partito e del circolo cittadino di Vallecrosia.

Nei prossimi giorni sarà mia premura convocare in una videoconferenza i tesserati vallecrosini del momento, per conoscersi ed iniziare subito a fare attività; voglio infatti sin da subito dare vita ad un direttivo del circolo che porterà avanti progetti e lavorerà al meglio al servizio del partito e della comunità vallecrosina.

Voglio coinvolgere e creare un bel gruppo di giovani , che hanno voglia di interessarsi e mettersi in gioco in un percorso formativo per un futuro migliore per essere insieme attori principali e non spettatori del nostro futuro, ma nello stesso tempo aprire a tutte le persone che vorranno dare il loro apporto personale e professionale al partito.

Invito pertanto tutti coloro che si riconoscono e condividono valori e linea politica del nostro partito a sottoscrivere l’adesione , compilando l’apposito modulo da stampare su internet sul sito https://www.fratelli-italia.it/tesseramento/, da riconsegnare al sottoscritto unitamente alla quota scelta.

Grande sarà anche la collaborazione e un'unità di intenti con i circoli delle città limitrofe, con i quali si potranno portare avanti istanze con un peso di rappresentanza del popolo importante pensando che mai nella storia politica Fratelli d’Italia ha avuto 2 assessori , uno dei quali della città di Sanremo e 3 consiglieri regionali , no dei quali la nostra concittadina".