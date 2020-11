‘Winter Tour’ Rai: per Sanremo una vetrina tv, web e social su scala internazionale (Foto e Video)

Mossa azzeccata quella di ospitare a Sanremo il ‘Winter Tour’ firmato Rai. Dal truck posteggiato di fronte al Casinò va in onda la diretta della Coppa del Mondo di sci, una vetrina tv, web e social per la Città dei Fiori in un periodo non certo facile per la promozione turistica.

E ha giocato una parte importante anche la presentatrice e influencer Chiara Carcano che oggi ha raccontato a più riprese su Instagram la sua entusiasmante esperienza sanremese. Il tutto si aggiunge al contributo media e social ufficiale firmato Rai per raccogliere migliaia di visualizzazioni su scala internazionale. Sanremo è anche questo.