Ventimiglia: il 16 dicembre, riunione del gruppo di Studio sulla Storia e letteratura francese

Il gruppo di Studio sulla Storia e letteratura francese operante dal 1998 nell’ambito dell’Associazione Europea “Amici della Francia” (AEFAF) si ritroverà a Ventimiglia il pomeriggio di mercoledì 16 dicembre per esaminare assieme a Mr. Jacques Buisson la figura e l’opera di Voltaire Paris (1694-1778), autore tra l’altro del libro “Traité sur la Tolérance” (Trattato sulla Tolleranza) oggetto di studio. Nell’occasione il “bureau” Consiglio Direttivo dell’Associazione presieduta dal dott. Eduardo Raneri fisserà il rendez-vous per il tradizionale appuntamento del “Gateau de Roi” (Torta del Re) con il bilancio dell’attività svolta nel 2020.



Per contatti tel. 0184 298537 / 352078 / 294260.