Sanremo: 300 tamponi alla residenza per anziani 'Don Orione' dopo la scoperta di un focolaio Covid

Tamponi su 140 degenti e 160 membri circa del personale, tra dipendenti della struttura e degli appalti esterni, sono stati commissionati dalla Rsa ‘Don Orione’ di via Galileo Galilei a Sanremo, dopo il focolaio scoperto in un reparto.

Come scrive l’agenzia Ansa, dall'ufficio relazioni col pubblico della rsa informano che i tamponi sono stati eseguiti tra giovedì e venerdì e i risultati si dovrebbero conoscere all'inizio della prossima settimana.

Al momento la struttura non è in grado di comunicate un numero preciso di positivi. "Da maggio - spiegano - è attiva una zona 'buffer', istituita per accogliere i nuovi ingressi e i reingressi dall'ospedale. Ora stiamo realizzando una zona di isolamento per i casi positivi accertati".

In altre Rsa della provincia sono stati accertati casi anche di pazienti asintomatici che sono stati messi in isolamento.