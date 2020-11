E' stato spento ieri sera il vasto incendio di sterpaglie che si era sviluppato ieri sera dalle 19.30, in regione Panegai nell’entroterra di Imperia. Sul posto sono intervenute le squadre dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale e anche della Protezione Civile.

In un primo momento si era temuto per una abitazione a rischio, che non è stata comunque evacuata.