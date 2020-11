Coronavirus: i problemi di chi lavora in prima linea, tra stress e carenze di organico, analizzati a ‘2 ciapetti con Federico’

Le problematiche del personale sanitario alle prese nella battaglia al Covid-19 sono state al centro della nuova puntata di ‘2 ciapetti con Federico – on the road’. Ospiti in video collegamento Nico Zanchi (Cisl), Alessandro Petrini (Cgil) e Riccardo Ronca (Uil).

Durante l’intervista si è parlato della dura presa di posizione dei sindacati dopo la comunicazione dell’Asl1 di un nuovo reparto all’ospedale Borea, delle criticità legate ai reparti non riconducibili al Covid, della sicurezza per il personale, dei problemi di stanchezza e stress sul lavoro, delle carenze di organico e dello sciopero previsto per il prossimo 9 dicembre.

Guarda le interviste:

Segui la pagina Facebook "2 ciapetti con Federico" dove troverete anticipazioni e commenti: https://www.facebook.com/2ciapetticonFederico

"2 ciapetti con Federico" ha anche un suo profilo Instagram https://www.instagram.com/2ciapetticonfederico/?hl=it