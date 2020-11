Taggia: a Micol Pallanca la borsa di studio del Centro Culturale Tabiese intitolata al prof. Filippo Capponi

Questa mattina a Taggia, Micol Pallanca ha ricevuto la borsa di studio intitolata al prof. Filippo Capponi. Si tratta della settima edizione dell’iniziativa nata in memoria dello stimato insegnante e organizzata dal Centro Culturale Tabiese.



Il premio è stato assegnato alla giovane ex studentessa del Liceo Cassini di Sanremo, sezione classica, alla presenza del Sindaco, Mario Conio, della presidente del consiglio comunale Laura Cane, del Dirigente Scolastico del Liceo Cassini, Claudio Valleggi e del Presidente del Centro Culturale Tabiese, prof.ssa Mariangela Cairo.



Da parte di tutto il Consiglio Direttivo del Centro Culturale Tabiese e della famiglia Capponi le più vive congratulazioni a Micol Pallanca. A lei il premio di 1000 euro che serviranno per iniziare la carriera universitaria.