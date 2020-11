Bordighera: dai dell’ASL 1 Imperiese sul territorio, salgono a 96 i positivi al covid-19

Il Sindaco di Bordighera Vittorio Ingenito, in ottica di piena trasparenza e nel rispetto della normativa privacy, rende noti i dati ricevuti dall’ASL 1 Imperiese in merito ai casi di Covid-19 sul territorio di Bordighera.



In aumento rispetto alla settimana precedente, alla data del 19 novembre i positivi al Covid-19 sono 96. I positivi sono stati suddivisi per classi di età. Di seguito le relative percentuali:

- 0 – 15 anni 11%

- 16 – 25 anni 11%

- 26 – 50 anni 35%

- 51 – 65 anni 26%

- 66 anni ed oltre 17%