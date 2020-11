“Vorrei rivolgere un caloroso ringraziamento alla Dott.ssa Elena Buccelli in servizio presso il Pronto Soccorso dell'ospedale di Imperia che, pur nell'emergenza a causa del Covid, ha profuso tutte le sue attenzioni per risolvere il mio caso in occasione del ricovero in data 20/11/2020 presso il pronto soccorso di Imperia, dimostrando rare doti di umanità e grandi capacità professionali.

Grazie di cuore, Carlo Trinchieri – Ventimiglia”.