Bordighera: Giacomo Pallanca nuovo coordinatore cittadino di FdI "Un motivo di grande soddisfazione"

“La nomina a Coordinatore del circolo territoriale di Bordighera è per me motivo di grande soddisfazione, perché ricoprire questa carica è una nuova sfida che mi vedrà impegnato sul nostro territorio cittadino sia per ascoltare le esigenze dei miei concittadini, sia per promuovere le iniziative nazionali e regionali di Fratelli d’Italia”.

Interviene in questo modo il neo coordinatore della città delle palme di FdI, Giacomo Pallanca, che prosegue: “Voglio rivolgere ad Alessandro Panetta un sentito ringraziamento, il suo grande lavoro svolto in questi anni a Bordighera, unito alla coerenza e serietà della nostra Leader nazionale Giorgia Meloni ed al serio e concreto lavoro svolto nei cinque anni precedenti dall’Assessore Gianni Berrino, ha permesso a Fratelli d’Italia, in questa ultima tornata elettorale regionale, di passare nel Comune di Bordighera, dal 4,29% del 2015 al 18,55% del 2020. Ringrazio anche per la fiducia accordatami il nostro coordinatore provinciale, Fabrizio Cravero, il nostro responsabile degli Enti Locali , Paolo Strescino, i coordinatori regionali Matteo Rosso e Michele Scandroglio. Grazie al grande lavoro svolto da tutti, la Provincia di Imperia, ha visto Gianni Berrino rieletto con un ampio risultato personale; in virtù della sua nomina ad Assessore regionale anche Veronica Russo è entrata in Consiglio regionale”.

“È una grande opportunità per la nostra provincia – termina Pallanca - poiché grazie ai nostri eletti la rappresentativa di Fratelli d’Italia potrà portare all’attenzione delle Regione le istanze del territorio con la consapevolezza di avere interlocutori attenti e presenti per il bene e la crescita delle nostra provincia. In ultimo un ringraziamento a Massimiliano Iacobucci, grazie al suo impegno precedente come coordinatore regionale ha saputo ricostruire su tutto il territorio ligure un rinnovato entusiasmo dei nostri circoli, stimolando gli iscritti e avvicinando persone della società civile ad una maggiore partecipazione attiva alla vita politica regionale”.

“Voglio ricordare che la campagna adesioni per il 2020 a Fratelli d’Italia è sempre possibile on line sino al 10 dicembre , https://tesseramentoweb.fratelli-italia.it/, per chi avesse problemi con il tesseramento on line può contattare telefonicamente il coordinatore cittadino al numero 3714879188. Nelle prossime settimane sarà nominato il nuovo direttivo cittadino, l’impegno mio e del circolo di Bordighera sarà rivolto all’ascolto delle necessità dei nostri cittadini e ci impegneremo affinché queste trovino soluzione”.