Sanremo: potenziamento della linea elettrica, dal 24 novembre divieto di sosta in numerose vie

Dal 24 novembre (e sino al 18 dicembre) vigerà il divieto di sosta in via Galilei, corso Inglesi, via Isonzo, via Caduti del Lavoro e via Agosti (nei tratti debitamente segnalati) per i lavori di scavo da parte di E-distribuzione necessari al potenziamento della linea elettrica.



L’ufficio viabilità precisa che: "I lavori verranno eseguiti col metodo no-dig, ovvero senza scavare lungo tutto il percorso interessato ma creando solo delle buche per inserire la sonda che scaverà nel sottosuolo. Questo permetterà di non chiudere al transito veicolare".