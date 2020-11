Sanremo: arrivano i mezzi Rai al Casinò, da domenica un mese di divieto di sosta in corso Inglesi

Sanremo si prepara per ospitare uno dei grandi eventi invernali di casa Rai, tappa di avvicinamento al tanto atteso Festival 2021. Il 17 dicembre andrà in onda Sanremo Giovani, collaudato forma Rai che sancisce la rosa delle Nuove Proposte e quest’anno, per la prima volta, vedrà anche la comunicazione ufficiale dei Big.

Per questo torneranno in città anche i mezzi Rai, ospiti fissi per i grandi eventi in diretta. Occuperanno per un mese alcuni tratti di corso Inglesi, nella zona del Casinò, teatro di Sanremo Giovani. Per questo il Comune ha istituito il divieto di sosta con rimozione forzata dall’1 di domenica alla mezzanotte del 22 dicembre. Nella zona sarà anche istituito il senso unico alternato con semaforo. In particolare l’area occupata sarà: lato destro dal civico 24 al civico 24, lato sinistro dal civico 21 all’ingresso del parcheggio coperto del Casinò.