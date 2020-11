Le telecamere di Mediaset a Ventimiglia per uno speciale dedicato allo chef Diego Pani

In un periodo non certo facile per le numerose problematiche contemporanee, Ventimiglia avrà una nuova vetrina mediatica importante, questa volta sui canali Mediaset.



Oggi le telecamere di Studio Aperto erano nella città di confine per il servizio realizzato dal giornalista Francesco Mortola al ristorante ‘Marco Polo’ dello chef Diego Pani. Sarà poi trasmesso nel weekend all’interno del ‘Mag’ dedicato proprio al mondo del food.

Insieme a Diego Pani anche la sorella Marina, responsabile di sala, e Mattia Cavalli, sommelier del ‘Marco Polo’. Un’occasione importante per raccontare una delle eccellenze ponentine e, soprattutto, trasmettere un importante segnale di ripartenza.