Il sindaco di Sanremo si unisce all'appello per la ferrovia Cuneo-Ventimiglia-Nizza come 'luogo del cuore'

“Mi unisco con piacere all’appello del FAI per votare la ferrovia Cuneo-Ventimiglia-Nizza, individuata come 'luogo del cuore' per il suo indubbio valore". E' il sindaco di Sanremo Alberto Biancheri che interviene unendosi all'invito per promuovere la 'ferrovia delle meraviglie'.

"Di quest’opera straordinaria che unisce territori, culture e popoli è stata riconosciuta l’importanza storica, sociale e commerciale. Ed è nostro compito promuoverla il più possibile, affinché la 'ferrovia delle meraviglie', peraltro gravemente ferita dopo l’alluvione di inizio ottobre, venga non solo adeguatamente valorizzata e sostenuta ma possa anche tornare ad essere pienamente funzionante, trattandosi di un’infrastruttura vitale per il nostro territorio”.