Da Ventimiglia a Imperia i comuni si illuminano di blu per la Giornata Mondiale del Diabete

Nonostante l'assenza di iniziative pubbliche, non è mancata la sensibilità verso la Giornata Mondiale del Diabete in provincia di Imperia. Sono tanti i comuni che hanno scelto di essere presenti illuminando i monumenti di blu: Ventimiglia, Vallecrosia, Bordighera, Ospedaletti, Sanremo, Taggia e Imperia.



"Ringrazio infinitamente tutte le amministrazioni comunali che hanno aderito alla nostra proposta di illuminare un monumento di blu per celebrare la Giornata mondiale del Diabete. - sottolinea Efisia Palmas, presidente dell'Associazione Diabete Giovanile Ponente Ligure - Ringrazio altresì per le Dirette, i Webinar che ho seguito con molto interesse. Grazie ai soci Adgp che si sono fatti promotori e che mi hanno aiutato in questo periodo. Grazie al Direttivo sempre presente e attivo. Grazie davvero a tutti, tutti coloro che aiutano a fare conoscere la nostra Associazione e fare informazione sul Diabete Tipo 1. Insieme si può fare".