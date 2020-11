Frontalieri: l’Assessore Marco Scajola “Il governo intervenga a sostegno dei nostri connazionali che lavorano all’estero”

“Massimo sostegno a tutti i lavoratori frontalieri, il nostro governo deve intervenire per tutelare tutti gli italiani che lavorano all’estero, che in questo periodo di crisi economica, rischiano il licenziamento”. Interviene così l’Assessore regionale Marco Scajola, delegato ai rapporti con i lavoratori frontalieri, in una lettera indirizzata questa mattina a Giulio Alaimo, ambasciatore italiano nel Principato di Monaco, dopo le notizie sui licenziamenti annunciati dalla società monegasca Cruiseline.

“Nella lettera che oggi ho inviato a Giulio Alaimo – continua Scajola - chiedo che si attivi con il governo italiano per tutelare i nostri connazionali licenziati dalla società monegasca. A questo proposito sono in costante contatto con Roberto Parodi del FAI, i Frontalieri Autonomi Intemeli, per monitorare con attenzione la situazione dei frontalieri in questo periodo particolarmente difficile”.

“Presto – conclude Scajola - verrà formalizzata la Consulta Regionale dei frontalieri, che sarà un importante tavolo di lavoro per fornire un sostegno pratico agli italiani che lavorano all’estero”.