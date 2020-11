Trading dei Futures: come investire e riuscire a guadagnare

Può effettivamente essere incorporato con i tuoi investimenti di portafoglio tradizionali. Coprire le tue scommesse, limitare il tuo lato negativo e massimizzare il tuo rialzo, queste sono tutte frasi che entrano in gioco quando si guarda al trading di futures. Da dove iniziare? Dalle piattaforme trading giuste, naturalmente. Quando parliamo di trading on line non possiamo prescindere dal pensiero che per avere successo in questa disciplina finanziaria

Ma facciamo un passo indietro, per spiegare meglio che cosa sono i Futures.

L'obiettivo nel trading di futures è cercare di prevedere la direzione di un indice, asset o merce. Anche se abbiamo assistito all'emergere di diversi tipi di contratti futures, i mercati futures in una forma o nell'altra esistono da centinaia di anni. Sì, centinaia di anni.

Immaginiamo di saltare in una macchina del tempo per lanciarci indietro di un paio di centinaia di anni fa. A quel tempo, i commercianti dovevano rischiare di spedire grano in tutto il mondo senza conoscere il prezzo quando sbarcavano. Come valuti le merci se non sai l'importo che pagherai per il tuo bagaglio? La possibilità di vendere il tuo prodotto prima della consegna è di enorme aiuto.

D'altro canto, garantire la ricezione dei prodotti a un prezzo specifico consente alle aziende di pianificare in anticipo. Anche nel 1800, il concetto di margine era un argomento di discussione. Se hai pagato in anticipo per intero e la merce non è arrivata, hai perso tutto. Quindi, pagare una percentuale del valore complessivo in anticipo (margine) con il saldo alla consegna ha dato a tutti un incentivo a far funzionare il sistema.

Cosa sono di preciso i Futures e perché sono così importanti

Nella sua forma più semplice, un contratto futures è un accordo per acquistare / vendere un particolare asset in una data specifica a un prezzo particolare. L'integrità dei mercati a termine si basa sui partecipanti e nelle stanze di compensazione dell'era moderna. Il modo migliore per descrivere una stanza di compensazione è come un intermediario posizionato tra acquirenti e venditori di tutti i tipi di strumenti finanziari.

Le loro varie responsabilità includono la liquidazione dei conti di trading, il mantenimento degli obblighi di margine, la rendicontazione commerciale, la regolamentazione della consegna e, infine, la compensazione delle operazioni.

Il fatto che tutte le transazioni siano completate attraverso una stanza di compensazione offre agli investitori da ogni parte la fiducia del commercio. È questa fiducia che incoraggia l'immenso volume di futures su indici che cambiano regolarmente.

Alcuni investitori proteggono le loro scommesse, alcuni acquistano a termine per le loro attività e altri optano per investimenti speculativi. Alcuni acquisteranno e venderanno contratti individuali contemporaneamente per creare strategie di spread trading. Ciò consente loro di massimizzare il loro lato positivo limitando al contempo il loro lato negativo.

Commerciare in Futures: ecco da dove cominciare

Alcune cose da considerare prima di fare trading sui futures. La prima cosa da prendere in considerazione forse è la più importante: bisogna pianifica in maniera attente le proprie operazioni prima di aprire una posizione nel mercato. Ciò significa che non sarà sufficiente avere un obiettivo di profitto, ma sarà anche importante pianificare un piano di uscita, nel caso in cui le operazioni cominciassero ad andare male

La pianificazione di una strategia di trading, che includa sia un obiettivo di profitto che un piano di uscita, può essere utile per ridurre al minimo le situazioni in cui si è costretti a prendere decisioni importanti quando si è già all’interno del mercato, rischiando cosi in maniera scellerata i propri soldi.

Senza un piano di trading, le emozioni, come la paura e l'avidità, possono essere distruttive:la conseguenza sarà quella di mantenere una posizione perdente troppo a lungo oppure uscire da una posizione redditizia troppo presto.

Tuttavia, incorporare una strategia di uscita utilizzando strumenti di gestione del rischio, come gli ordini stop-loss, può aiutare a proteggersi dal controllo delle perdite e dalla massimizzazione dei profitti.