Covid: scatta anche in provincia di Imperia la campagna 'Sconti & Sicurezza' per gli over-65

La campagna di scontistica non sarà rivolta alla sola città metropolitana ma anche a tutto il territorio ligure. Per trovare i negozi aderenti basterà trovare il marchio 'Sconti & Sicurezza', esposto all'ingresso.

La campagna è stata attivata soprattutto su Genova dove l'adesione ha coinvolto molte più attività come ad esempio anche macellai, panificatori e mercati rionali. Quindi viene da chiedersi perchè non avere più tipologie di attività aderenti in provincia di Imperia dove non mancano gli anziani. Da Regione si augurano che le adesioni crescano esponenzialmente su tutto il territorio ligure.

L'iniziativa nasce per tutelare i soggetti più a rischio in caso di contagio Covid. In questo modo gli over-65 dovrebbero essere incentivati a comprare in una determinata fascia oraria, diversa da quelle di punta, quindi con meno persone e per tutelare queste persone più fragili.