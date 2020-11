Come giocare a Blackjack

Il gioco si sviluppa al tavolo in cui ogni giocatore inizia piazzando delle puntate nelle caselle, dette anche "box". Una volta piazzate tutte le scommesse, vengono distribuite due carte scoperte ai giocatori. Per il banco, nel caso dello stile di gioco europeo ne riceverà una, invece nello stile Atlantic City ne riceverà due: una scoperta e una coperta.

Svolgimento del gioco

Lo scopo del Blackjack è quello di battere il punteggio del banco. Per ottenere questo, il giocatore dovrà vincere il suo punteggio senza superare complessivamente il valore di 21. Potrà anche vincere con un punteggio più basso di 22 nel caso in cui il banco "sballi", ovvero superi a sua volta tale valore. Chiaramente ottenere un punteggio uguale a 22 o superare tale numero, equivarrà anche per il giocatore alla perdita della sua giocata. Per arrivare all'obiettivo, il giocatore avrà inoltre tre possibilità a disposizione: chiedere una nuova carta al banco, ovvero opzione "hit", non chiedere alcuna carta, ovvero "restare" con quelle che già, e per ultima opzione potrà passare il suo turno abbandonando le proprie carte e perdendo i soldi puntati, nel caso in cui ad esempio si senta insicuro della propria giocata o della forza del banco.

Strategie del Blackjack

Esistono molteplici strategie sviluppate nel corso dell’evoluzione di questo gioco applicabili nelle più svariate circostanze, come ad esempio le cosiddette "side bets". Queste regole black jack ed altre rendono questo gioco ancora molto più interessante, aggiungendo senza dubbio grande divertimento per il giocatore di blackjack. Ecco con una panoramica delle più note.

Assicurazione

Nel caso in cui la prima carta del dealer sia un asso, il giocatore potrà "acquistare un'assicurazione" che gli costerà il 50% della puntata, ricevendo così un pagamento 2:1 nel caso in cui il banco realizzi la vincita. In maniera pratica, se il giocatore punterà 100 euro, dovrà quindi acquistare un'assicurazione di 50 euro. Il banco, vincendo, porterà il giocatore a perdere la sua giocata iniziale, ma gli permetterà di realizzare una vincita sul valore assicurato di 1:1, ovvero 100 euro.

Raddoppio

Se il giocatore realizzerà con le prime due carte da 9 a 15 punti, potrà optare per il raddoppio richiedendo una sola carta, una volta ricevuta non potrà chiederne altre.

Split

Una strategia interessante che il giocatore ha a disposizione è quella che attuabile nel momento in cui riceverà due carte dello stesso valore. Applicando lo split potrà proseguire il gioco come se avesse a disposizione due carte, puntando anche sulla seconda. Solo in caso di due assi consecutivi lo split è consentito, ma con diritto di una sola chiamata.

Curiosità

Non tutti sanno che la storia di questo gioco risale al lontano 1700; la sua fama lo rende infatti uno dei giochi più diffusi e noti al mondo. Varie sono le evoluzioni che il gioco ha subito nel corso degli anni, fino a diventare così come noi tutti lo conosciamo nel 1931, anno in cui lo Stato del Nevada ha dato il via libera alla liberalizzazione del gioco d'azzardo, realizzando i primi casinò a Las Vegas. La popolarità che il blackjack possiede è sicuramente indiscussa nel panorama del giochi da casinò e sarà destinata a permanere nella storia ancora per molto tempo.