Sanremo: primo test stamattina per il pannello informativo di piazza Colombo, servirà per Protezione Civile e a scopi turistici

Primo test, questa mattina per il pannello informativo di piazza Colombo a Sanremo sul solettone, installato da alcuni mesi dal Comune matuziano.

Durante l’ultima riunione del comitato di Protezione Civile, presieduta dal Sindaco Biancheri, era stato fatto il punto della situazione e, tra le tante ipotesi, era stata anche fatta quella dell’utilizzo del pannello. L’idea è quella di potenziare la comunicazione e, su questo, ha lavorato il Ced e oggi sono state fatte le prime prove per poter cambiare i messaggi anche da remoto.

Oggi è stata semplicemente fatta la prova per un messaggio di allerta che, fortunatamente, al momento non c’è. Il tabellone potrà essere utilizzato, oltre che per informazioni di Protezione Civile, anche per promozione turistica con video e messaggi promozionali a residenti e turisti.

Il pannello, che può essere modificato dal Comune anche da remoto, potrà garantire informazioni di vario genere, in particolare a scopi turistici.