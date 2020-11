In arrivo alla Rsa del 'Faggio' a Col di Nava i primi pazienti: la cooperativa cerca 7 infermieri

La Cooperativa Sociale ‘Il Faggio’ è alla ricerca di personale per la sede di Col di Nava dove, nelle prossime ore, inizieranno ad arrivare i pazienti Covid non autosufficienti in dimissione ospedaliera. La struttura, potrà ospitare fino a 49 posti letto a fronte della necessaria dotazione di personale.

Nella prima fase il personale a disposizione permette l’attivazione di un primo modulo di 12 posti letto. Si proseguirà poi con la progressiva attivazione dei restanti posti letto non appena l’ente gestore metterà a disposizione ulteriore personale.

Proprio per questo ‘Il Faggio’ è alla ricerca di 7 infermieri con contratto a partita Iva oppure CCNL da cooperative sociali. Il contratto è di 6 mesi, prorogabile, a tempo pieno su turni diurni e notturni. Inquadramento come infermiere (D2).

Chi si presenterà avrà anche la possibilità di supporto alloggio nella struttura, comprensivo del pasto o, in alternativa, un incentivo economico da concordare.