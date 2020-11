Calcio, Serie D. Il Varese subito in campo con la Caronnese, ancora rinviate Castellanzese - Casale e Lavagnese - Legnano

C'è stato poco tempo per il Varese per recuperare dalle fatiche del recupero di Imperia, dove i lombardi sono stati sconfitti per due reti a zero, ma la squadra di Sassarini dovrà inevitabilmente fare risultato contro la Caronnese per risalire in fretta la graduatoria.

Al momento la classifica vede i biancorossi con tre sconfitte in altrettante gare disputate, con quattro gol subiti e nessuna rete messa a segno.

Situazione leggermente migliore per i vicini di casa rossoblu, con 6 punti in cascina dopo quattro incontri.

Il match sarà l'unico di giornata, in quanto Castellanzese - Casale e Lavagnese - Legnano sono state ulteriormente rinviate dopo i nuovi casi di Covid 19 riscontrati.

La partita sarà presente sul livescore di Svsport, fischio d'inizio alle 14:30.