Ventimiglia: Francesco Mauro esce dal gruppo di FdI in Consiglio, approda nel 'Misto' e rimane in maggioranza

Si dimette dalla carica di Capogruppo di Fratelli d’Italia ma, almeno per ora, rimane all’interno del partito in attesa di parlare con il leader, Giorgia Meloni.

Si tratta di Francesco Mauro, esponente di spicco del partito a Ventimiglia che, dopo la decisione del direttivo provinciale di sostituirlo alla carica di coordinatore cittadino con Ino Isnardi. “Ho ritenuto – ha detto Mauro al nostro giornale – non giustificabile una sostituzione di questo genere e non riesco a capirla. Il partito, al mio arrivo, aveva il 3% ed oggi siamo oltre il 13. Domattina comunicherò al Presidente del Consiglio comunale la creazione del Gruppo Misto, rimanendo in maggioranza”.

Francesco Mauro ha confermato che, per ora, rimarrà all’interno del partito: “Vista la situazione – ha terminato – voglio scrivere al nostro leader, Giorgia Meloni, e poi deciderò. Mi sento molto legato a Fratelli d’Italia, ma non posso accettare una cosa del genere perché non ci sono i motivi, soprattutto politici. Nel frattempo, all’interno del gruppo misto, porterò avanti la mia idea politica, come sempre al servizio della mia città”.