E’ stato convocato, per mercoledì prossimo alle 18, in videoconferenza e trasmesso in streaming, il Consiglio comunale di Vallecrosia.

All’ordine del giorno l’approvazione della bozza di Statuto relativa alla trasformazione della società di promozione per l’università del ponente ligure. Prevista anche l’approvazione dei verbali di somma urgenza per l’alluvione di inizio ottobre e, infine, una variazione al bilancio di previsione finanziario 2020/2022.