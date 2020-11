Definito il nuovo assetto di Fratelli d'Italia in provincia: ecco i nuovi coordinatori cittadini imperiesi

"E' stato definito nei giorni scorsi il nuovo assetto organizzativo di Fratelli d’Italia per quanto riguarda i vertici cittadini di alcuni comuni della provincia di Imperia anche sulla scorta delle indicazioni nazionali come impongono, viste le percentuali, di organizzare un 'grande Partito', nel quale tutti mettano a disposizione qualità e competenze”

Così interviene il coordinatore provinciale di FdI Fabrizio Cravero in merito al cambio della guardia all’interno dei coordinamenti cittadini dei comuni di Ventimiglia, Bordighera, Vallecrosia oltre che di Imperia e della Valle Arroscia.

“I nuovi coordinatori cittadini - continua il coordinatore provinciale Fabrizio Cravero - sono: Sara Serafini per Imperia, Ino Isnardi per Ventimiglia, Giacomo Pallanca per Bordighera, Alfonso Bruno per Vallecrosia ed Alberto Bellotti per la Valle Arroscia. Con questa operazione si vuole proseguire in maniera ancora più radicata l’attività sul territorio già iniziata dai precedenti coordinatori (Francesco Mauro a Ventimiglia, Alessandro Panetta dimissionario a Bordighera ed Enrico Amalberti a Vallecrosia, Alessandro Lodato Costa a Imperia) il cui lavoro, svolto con impegno e dedizione, ha certamente contribuito a far crescere Fratelli d’Italia a livello locale, crescita che a sua volta ha contribuito, nelle recenti elezioni regionali, a raggiungere un ottimo risultato anche a livello provinciale".

"A costoro - termina Cravero - va la nostra riconoscenza ed il nostro ringraziamento per quanto fatto all’interno del partito, che certamente continuerà ad avvalersi del loro supporto e della loro collaborazione; allo stesso tempo vogliamo fare gli auguri di buon lavoro a nuovi coordinatori cittadini che, siamo sicuri, sapranno svolgere al meglio il nuovo incarico e sapranno acquisire nuove energie e sempre maggiori consensi, sempre nell’interesse del partito e di tutto il territorio. L’obiettivo, evidente, è quella di rispondere immediatamente e concretamente alle istanze dei cittadini in questo momento delicato perché Fratelli d’Italia non è mai stata né sarà mai un cartello elettorale, ma un Partito che vuole, e ove possibile deve, farsi carico della soluzione dei problemi. Anche quelli più complicati e difficili declinando proposte serie e concrete su ogni livello territoriale”.