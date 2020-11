Online un virtual tour aereo per promuovere le bellezze di San Lorenzo al Mare

Un virtual tour per promuovere le nostre bellezze di San Lorenzo al Mare. È quanto è stato creato poter raggiungere più persone possibili dallo staff dell’ ing. Joska Melzian Di Lionardo.

“In questo periodo difficile – si spiega nella nota - abbiamo deciso di portare le nostre bellezze della riviera in giro per l’Italia e far sentire meno la lontananza a chi da molti anni passa le vacanze e vari weekend da noi, per fare ciò abbiamo realizzato un virtual tour aereo in grado di far ‘volare’ gli spettatori sui cieli di San Lorenzo al Mare.

Le riprese sono state realizzate nella giornata di lunedì 16 novembre 2020 quando a San Lorenzo sembrava estate. Le scene sono 12 e tranne la panoramica finale sono tutte state riprese ad un altezza di circa 20 metri sul livello del mare.

Durante il tour, che parte dalle nostre spiagge e vi porterà fino al centro del paese, vedrete con i vostri occhi che anche in questo momento non ci siamo fermati, c’è chi ristruttura casa, chi ripulisce le spiagge dai tronchi arrivati con l’ultima mareggiata.

Ecco il link per volare con noi: www.bit.ly/virtualSL".