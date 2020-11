Area Sanremo non si ferma: con le audizioni online si scelgono i vincitori (Foto)

Nel pieno rispetto delle regole e con l'utilizzo di ogni mezzo tecnologico disponibile, Area Sanremo non si ferma e prosegue nel lavoro per la selezione dei finalisti che si giocheranno un posto per il Festival di Sanremo 2021.

Questa mattina dalle 10 la commissione è riunita in remoto per la valutazione dei candidati alla finale di Area Sanremo. Pare sia salva la proclamazione dei vincitori al Palafiori, la vera 'casa' dell'unico concorso che porta due talenti della canzone italiana al Festival di Sanremo.

Nei prossimi giorni saranno annunciati i nomi degli otto vincitori tra i quali la Rai sceglierà i due che andranno al Festival 2021. Poi, il 17 dicembre, in diretta dal Casinò, l'edizione 2020 di 'Sanremo Giovani' con la giusta vetrina anche per i ragazzi di Area Sanremo.

I vincitori saranno decretati nel pomeriggio di oggi.