Calcio, liguri protagoniste in Serie A: che campionato sarà per Samp, Genoa e Spezia?

Le formazioni della regione Liguria impegnate in Serie A si fanno strada nel massimo campionato, nonostante un avvio di stagione che è stato segnato da luci ed ombre. Sampdoria, Genoa e la neo promossa Spezia hanno dovuto fare i conti con la realtà di uno dei tornei nazionali più competitivi del vecchio continente che, mai come quest’anno, vede tante squadre in lotta per i vertici della classifica. Ogni match, ogni punto in palio sarà decisivo ai fini della classifica finale, ragion per cui sarà durissima anche la strada che porterà alla salvezza, obiettivo primario delle tre compagini liguri.

Nonostante due gare senza vittoria prima dell’ultima sosta per gli appuntamenti della Nazionale azzurra, la Samp è tra le formazioni in Serie A che hanno migliorato di più il proprio score in classifica nelle prime sette giornate rispetto allo stesso periodo di un anno fa. Dati e cifre alla mano, una stagione così per i blucerchiati non si vedeva da tempo. Ed è lecito pensare, a questo punto, che la squadra di Claudio Ranieri, tra le tre rappresentanti della Liguria, sia quella con maggiori chance di salvezza, così come si può evincere anche dai pronostici Serie A dei più autorevoli operatori sportivi.

Rispetto a un anno fa, quando i blucerchiati dopo sette giornate raccolsero solo 3 punti (frutto di 1 vittoria e ben 6 sconfitte), gli uomini di Ranieri (al comando della panchina doriana proprio dopo l’esonero di Eusebio Di Francesco alla settima giornata di andata) hanno totalizzato già 10 punti, 7 in più rispetto alla stagione scorsa. Il Genoa, invece, sta faticando e non poco a trovare la sua identità. Complice qualche infortunio di troppo, il grifone rossoblù è invischiato nella zona rossa della classifica, con ben 4 sconfitte rimediate nelle prime sette gare di campionato. Un anno fa, a questo punto del torneo, la formazione genoana aveva raccolto lo stesso numero di punti (5), elemento che non fa ben sperare i tanti tifosi rossoblù della regione rispetto al prosieguo della stagione (il Genoa, nell’ultima stagione, ha penato fino alla fine del campionato per la permanenza in A).

In casa Spezia si sorride perché gli 8 punti messi in cascina in questo avvio di torneo di Serie A (la prima volta assoluta nella massima divisione calcistica in Italia per la compagine bianconera) rappresentano un traguardo davvero notevole. Anche per gli aquilotti le insidie e le difficoltà non sono mancate sinora, su tutte il fatto di non poter giocare le gare interne allo stadio Alberto Picco di La Spezia (il campo non è ancora pronto per gli standard della Serie A). Ciò nonostante la squadra di Vincenzo Italiano, che sta disputando le partite in casa nell’esilio del Dino Manuzzi di Cesena, è tra le neo promosse la formazione che ha ottenuto il miglior score in classifica sinora (così come per quanto riguarda i gol fatti), meglio anche del Benevento di Filippo Inzaghi (battuto a domicilio proprio dallo Spezia nelle ultime settimane) che soltanto un anno fa aveva stracciato ogni record nella serie cadetta.

Obiettivo salvezza: i numeri

Al giro di boa del torneo serviranno almeno 16 punti per sperare di farcela nel girone di ritorno. Lo dicono i numeri ed i corsi storici. Negli ultimi campionati, il traguardo del quart’ultimo posto al termine del girone di andata è stato “tagliato” dal Lecce a quota 15 punti (nell’ultima stagione), a 16 punti dall’Empoli (due anni fa) e a quota 15 punti dal Crotone (nella stagione 2017/2018). Ovviamente, stiamo parlando della soglia minima entro la quale è più logico ipotizzare una seconda parte di campionato con maggiori chance di successo. La quota salvezza, invece, si è attestata nelle ultime tre edizioni del campionato rispettivamente a 36, 38 e 36 punti.

In definitiva, questo sarà lo scoglio da superare per Samp, Genoa e Spezia. Più facile a dirsi, anche perché la concorrenza quest’anno sarà spietata. Ma l’avvio positivo dei blucerchiati e degli aquilotti fa ben sperare per le rispettive società, mentre i rossoblù hanno dimostrato negli anni di saper trarre il meglio dalle situazioni di difficoltà, trovando la salvezza all’ultimo giro.