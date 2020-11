Prende a calci una vetrina in via Cavour e fugge via. E’ accaduto questa notte a Ventimiglia, dove è stata presa di mira anche la porta di ingresso del bar Canada, in via Aprosio.

Nel video, realizzato da un residente, si vede un uomo che si guarda intorno e quindi, dopo essersi tirato il cappuccio sulla testa, prende a calci la porta e poi fugge via.