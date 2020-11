Sanremo: un 'magazzino' improvvisato nella cabina elettrica del Palafiori, intervento di Polizia Municipale e Amaie Energia (Foto)

Nascondeva stracci, coperte, calzature, cibi e bevande scaduti, cartoni, zaini e contenitori di ogni genere all'interno di una cabina elettrica del Palafiori di corso Garibaldi. Sarebbe bastata una semplice scintilla per far scoppiare un incendio.



Ad accorgersi del fatto gli agenti della Polizia Locale che, senza esitare, questa mattina hanno subito fatto intervenire un operatore di Amaie Energia per rimuovere tutto il materiale infiammabile riportare in sicurezza la struttura che ospita contatori, interruttori e cavi elettrici.

Sul posto è stato chiamato anche l'elettricista del Comune per pianificare la chiusura della struttura con robusti lucchetti in modo da rendere inaccessibili ad estranei i dispositivi elettrici interni.



È stata rimossa una montagna di rifiuti che hanno riempito più della metà un automezzo di Amaie Energia. Il tutto, molto probabilmente, è stato accatastato lì da uno dei senzatetto che sovente 'alloggiano' nell'androne del Palafiori.