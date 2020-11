Taggia: ricevuta dalle scuole primarie ‘G. Mazzini’ di Levà, ‘Soleri’ di Taggia e ‘Pastonchi’ la bandiera verde

Le scuole primarie ‘G. Mazzini’ di Levà, ‘Soleri’ di Taggia e ‘Pastonchi’ di Arma hanno ricevuto nelle scorse settimane la Bandiera Verde, prezioso riconoscimento ottenuto nell’ambito del progetto Eco Schools intrapreso dagli alunni durante l’anno scolastico 2019/2020.

Il vessillo è stato consegnato alle insegnanti referenti del progetto dall’Assessore alla Pubblica Istruzione Barbara Dumarte. “E’ difficile trovare le parole giuste oggi. Negli anni scorsi questa cerimonia - precisa l’Assessore Dumarte – è sempre stata vissuta insieme ai bambini, condividendo con loro sorrisi e momenti di gioia. Oggi è l’occasione giusta per ringraziare tutti, alunni e docenti per l’immenso lavoro e il profondo impegno soprattutto in questo momento così difficile”.

Anche quest’anno i ragazzi delle scuole primarie saranno impegnati in un nuovo progetto verso la conquista di una nuova Bandiera Verde.