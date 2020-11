Sanremo: 278mila euro di contributi dal Comune per mettere in sicurezza le strade consortili in collina

Oltre 270mila euro dal Comune di Sanremo ad alcuni consorzi matuziani che gestiscono strade private nell’immediato entroterra. E’ il totale che l’Amministrazione Biancheri ha finanziato ai cittadini che fanno parte del dedalo di strade consortili presenti in tantissime zone della città.

Un aiuto importante, che vede un contributo previsto dalla Legge tra il 20 e il 50% e che, in particolare, consentirà ai consorzi di mettere in sicurezza le strade che portano alle molte abitazioni dell’entroterra, anche dopo gli ultimi danni provocati dalle precipitazioni e dagli smottamenti di terreno di inizio ottobre.

Nei mesi scorsi l’Amministrazione aveva già stanziato 122mila euro per la strada Valloni Tasciaire mentre oggi la Giunta ha approvato una delibera che prevede un contributo da 156mila euro per le strade consortili che, da tempo, avevano presentato alcuni progetti di ristrutturazione. Si tratta di somme molto importanti che va ad intervenire su Villetta Croce, Strada Maccagnan Collabella, consorzio San Giovanni, Villetta Tuvi, Rio Massè, Modulive Cantalupo e altre, per una dozzina in totale.

I contributi riguardano in particolare manutenzione strade, convogliamento acque, rifacimento muri ed altri lavori importanti per la manutenzione del territorio in zone collinari per un impegno che l’Amministrazione Biancheri si era assunta da tempo, nonostante le difficoltà economiche dell’anno in corso.

La pratica, portata in Giunta dall’Assessore ai Lavori Pubblici Massimo Donzella, dopo lo stanziamento da 122mila euro per il consorzio Valloni Tasciaire, con quelli deliberati oggi, il Comune arriva a 278mila euro erogati ai consorzi che attendevano da tempo contributi importanti per garantire fondamentali lavori di sicurezza per le strade consortili.