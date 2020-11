Il coprifuoco non è per tutti: con la seconda emergenza covid ritorna d’attualità il quotidiano dramma di chi non ha una casa

Con la seconda ondata covid torna alla luce il dramma di chi vive per strada e, anche volendo, non ha gli strumenti per rispettare le norme anti contagio. Non c’è l’ombra di mascherine, distanziamenti o gel igienizzante per chi ogni giorno lotta per arrivare a fine giornata.

In alcune zone della città è sempre più evidente la presenza di senzatetto che si arrangiano come possono e, ovviamente, in periodo covid il loro disagio riemerge prepotentemente come in primavera. Comune, Caritas e associazioni del territorio sono nuovamente in prima linea per aiutare chi si lascia aiutare, mentre il lavoro si fa più complesso con chi proprio non ne vuole sapere di accettare la mano che viene loro tesa.

Le soluzioni ci sono, dai dormitori al ricovero a bassa soglia passando per l’emporio solidale del Palafiori, ma spesso manca la volontà da parte di chi è sì in difficoltà, ma non vuole accettare un aiuto. E proprio il Palafiori sembra essere a oggi una delle zone maggiormente battute la notte dai clochard.