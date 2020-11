Arma di Taggia: parcheggio della buca di viale delle Palme, approvate varianti e consegna a inizio 2021

I lavori da tempo vengono seguiti dall’assessore Espedito Longobardi e dagli uffici lavori pubblici. "L'opera va avanti senza criticità e presto il posteggio tornerà a essere fruibile - sottolinea l'assessore -. Nonostante la mole di lavoro per l'ufficio Lavori Pubblici, non abbiamo perso tempo e non ci siamo fermati, né prima durante la prima fase dell'emergenza Covid, né dopo con l'alluvione".

"L'ufficio non si è mai fermato e grazie anche a questo sforzo nonostante le diverse emergenze, sono stati portati avanti le varianti e le procedure connesse per far si che il parcheggio della buca proseguisse. Non dimentichiamo che siamo uno dei pochi comuni che ha dato il via a 12 somme urgenze in contemporanea, per un totale di 1,6 milioni di euro, a cui dobbiamo sommare anche 1 milione di euro, per l'urgenza dei giardini di via Lungo Argentina a Taggia, di cui si occuperà Regione e che ci teniamo ulteriormente a ringraziare".